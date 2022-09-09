Вашингтон, 9 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В случае введение в странах Европы принудительного нормирования потребления газа это станет её фиаско. Такое мнение 9 сентября высказал Дэн Рункявичюс в своей статье для издания Forbes.

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«Обязательное нормирование — энергетический кошмар становится реальностью», — написал он в своём материале.

Также обозреватель уточнил, что Евросоюз производит свыше двух третей электроэнергии из природного газа, 40% которого получает из газопровода «Северный поток», а потому полностью зависит от России в этом вопросе.

Кроме того, Рункявичюс напомнил, что после роста цен на энергоносители лидеры ЕС договорились принять спасительный бюджетный пакет на $375 млрд и только Великобритания намерена потратить на это $150 млрд в следующие полтора года.

При этом автор материала привел расчёты Goldman Sachs, согласно которым в случае, если Россия не возобновит поставки газа по «Северному потоку», у ФРГ не будет других вариантов, кроме перехода к принудительному нормированию потребления газа, в результате чего немецкие производства сократятся на 65%.

«Другими словами, это энергетическое фиаско может поставить часть промышленности в Европе на колени. И что хуже всего, даже бюджетный пакет в $375 млрд, который собрала Европа, может не спасти её, потому что нельзя купить газ, которого нет», — заключил автор публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Брюссель сталкивается с давлением со стороны как минимум 10 европейских стран, которые требуют ввести лимит на цены на газ для всех поставщиков, а не только для России, а также тех членов ЕС, которые возражают против любых ограничений.