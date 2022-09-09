Пекин, 9 сентября 2022, 10:26 — REGNUM Провальная внешнеполитическая политика США, которые 20 лет вели войну в Афганистане, дорого стоила Исламской Республике. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, наглядно показав в сообщении в Twitter, чем заплатило государство за амбиции Вашингтона.
По данным, указанным китайским дипломатом, за два десятка присутствия США в Афганистане были убиты 2448 американских солдат, 69 тысяч афганских военных, 51 тысяча мирных жителей, ещё пять миллионов афганцев стали беженцами.
«Цена войны США в Афганистане», — подписал под постом Лицзянь.
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Как сообщало ИА REGNUM, в июле прошлого года президент США Джо Байден объявил об окончательном решении вывести последние подразделения вооружённых сил страны из Афганистана. Самую длительную войну в своей истории США завершили 31 августа 2021 года.
Власть в Кабуле захватили боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Одновременно с безоговорочным выводом международных сил из Афганистана за два месяца талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) быстро расширили свой контроль более чем на 143 уезда Афганистана.