Ярославская область, 9 сентября 2022, 10:53 — REGNUM Ярославский активист Сергей Казанский просит отменить концерт Филиппа Киркорова в КЗЦ «Миллениум» 5 октября, если певец не откажется в Ярославле от номера с крестом. Об этом Казанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля на юбилейном концерте Киркорова на сцене появился светящийся крест с «распятой» внутри актрисой. Исполняя песню «Мария Магдалена», певец ходил по нему. Это вызвало волну критики певца и послужило причиной отмены ряда концертов.
Также ярославец обратился в прокуратуру и епархию.
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