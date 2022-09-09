Ярославская область, 9 сентября, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Ярославский активист Сергей Казанский просит отменить концерт Филиппа Киркорова в КЗЦ «Миллениум» 5 октября, если певец не откажется в Ярославле от номера с крестом. Об этом Казанский рассказал корреспонденту ИА REGNUM.

(сс) Okras Филипп Киркоров

«Когда увидел в Ярославле афишу, сразу вспомнил про этот ужасный случай. Наш «Миллениум» предоставляют концертную площадку, но это не коммерческая собственность, а правительственная. Я обратилсяв правительство, чтобы они запросили у организаторов — будет ли у нас этот номер или нет. Если он есть, то концерт нужно отменить, потому что это является оскорблением чувств верующих. На Ярославской земле ему не место, я считаю», — сказал активист Сергей Казанский.

Также ярославец обратился в прокуратуру и епархию.