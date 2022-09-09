Москва, , 10:26 — REGNUM После неудачного старта недели, курс биткоина сменил направление движения, отскочив от июньских минимумов в районе $18 тыс. 500, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань.

Криптовалюта David McBee

«Сегодня, 9 сентября, покупатели активизировались, вернув главную цифровую валюту за пределы уровня $20 тыс. С начала дня BTC подорожал более чем на 7%.

С технической точки зрения коррекция BTC выглядит вполне уместно — изрядно подешевевшая цифровая валюта привлекла внимание покупателей, которые поймали монету на выгодных уровнях.

Но вопрос в том, хватит ли быкам энтузиазма для продолжения покупок в ближайшие дни. Более того, есть риск фиксации прибыли на попытках дальнейшего подъема курса.

Иными словами, на данном этапе перспективы биткоина остаются туманными, но сам факт покупок на спадах может сигнализировать о своего рода репетиции окончания криптовалютной зимы. Осталось дождаться соответствующих условий для перелома медвежьего тренда.

В этом контексте одним из ключевых ориентиров является общий настрой инвесторов на глобальных финансовых площадках. Криптовалюты продолжают коррелировать с традиционными рынками, хотя в последнее время эта связь выглядит менее выраженно.

В свою очередь дальнейшая динамика фондовых рынков во многом зависит от траектории Центробанков, которые продолжают ужесточать политику, но на определенном этапе будут вынуждены развернуть курс.

Если до конца недели биткоин сможет закрепиться над уровнем $20 тыс., это станет маленькой победой для криптовалютных энтузиастов.

Пробой промежуточного барьера в районе $20 тыс. 700 откроет дорогу к зоне $21 тыс. 800, которая ограничила подъем в конце августа», — считает эксперт.

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