Верхний Уфалей, Челябинская область, , 10:24 — REGNUM В Челябинской области после гибели школьницы, сорвавшейся с горы на территории горного массива Аракульский Шихан, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областное управление СКР.

Уголовное дело Sledcom.ru

Его завели по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Устанавливаются лица, которые должны были обеспечивать контроль за обеспечением безопасности туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14-летняя школьница погибла днём 8 сентября. Она сорвалась с горы. Известно, что всего с ней в походе были ещё 44 подростка. Сопровождали группу два педагога.

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