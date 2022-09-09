Самара, 9 сентября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на реализацию мер государственной поддержки сельхозпроизводителей в 2022 году в Самарской области, составляет 3,5 млрд рублей, при этом больше половины из них являются средствами регионального бюджета. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Правительство Нижегородской области Сельское хозяйство

Отмечается, что государственная поддержка аграрно-промышленного комплекса в регионе включает свыше 40 направлений. При этом часть из них реализуется на условиях софинансирования из федерального бюджета, другая часть носит региональный характер.

Сообщается, что на поддержку растениеводства в 2022 году предусмотрено более 837 млн рублей. В текущем году аграриям региона было выдано льготных краткосрочных кредитов на сумму 11,7 млрд рублей.

Отмечается, что в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в области реализуются два крупных проекта по мелиорации на площади более 3,7 тысяч га. За минувшие пять лет гидромелиоративные мероприятия в области были проведены на площади 14 тысяч га, в том числе новое строительство произведено на площади 8,8 тысяч га, что позволило довести посевные площади на орошении в регионе до 29,4 тысяч га.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в 2022 году аграрии Самарской области установили рекорд по сбору зерновых.

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