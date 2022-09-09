Красноярск, 9 сентября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В Красноярском крае 98-летие отметил участник Великой Отечественной войны Николай Ивашкин. С днём рождение его поздравили сотрудники прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Красноярского края Ветеран Великой Отечественной войны Николай Ивашкин

Ветеран родился 7 сентября 1924 года в деревне Верхний Танай Дзержинского района Красноярского края. Работал в колхозе, пока в 1942 году его не призвали и направили в Киевское пехотное училище, эвакуированное в Ачинск.

После обучения участвовал в боях на 1-м Украинском фронте под командованием генерала Николая Ватутина. Был несколько раз ранен.

«День Победы встретил в Германии. Награжден медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г. г», юбилейными медалями», — отметили в прокуратуре.

После войны преподавал математику, физику, физическую культуру в школе села Курай Дзержинского района, закончил Канский педагогический техникум. С 1969 года жил и работал в Красноярске.