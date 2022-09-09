Вена, 9 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Соглашение об упрощении визового режима между Россией и Евросоюзом может быть приостановлено уже 12 сентября. Об этом министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил в опубликованном 9 сентября интервью Wiener Zeitung.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Шенгенская виза

Отвечая на вопрос о том, действительно ли визовый режим перестанет быть упрощённым на следующей неделе, Шелленберг сообщил, что «это может произойти уже в понедельник».

Австрийский министр отметил, что странам ЕС следует «использовать чувство меры и не перегибать палку». Нельзя полностью закрывать въезд для всех российских граждан: «Россия остаётся частью истории и европейской культуры».

Как сообщало ИА REGNUM, постоянные представители стран Евросоюза 7 сентября на встрече в Брюсселе согласовали полную остановку соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией.

Читайте также: Постпреды ЕС согласовали отмену упрощенного порядка выдачи виз для РФ — СМИ