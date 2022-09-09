Барнаул, 9 сентября, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Одно из крупнейших предприятий химического комплекса Алтайского края и основной производитель резиновых технических изделий в регионах Сибири и Дальнего Востока — ООО «Барнаул РТИ» — благодаря национальному проекту «Производительность труда», значительно повысил выработку на пилотном потоке, сообщает сайт правительства региона.

Цитата сайта barnaul-rti.ru «РТИ Барнаул»

История Барнаульского завода резиновых технических изделий началась 4 декабря 1971 года, когда ввели в строй каландровый цех и участок изготовления резиновых клеев, изготовили первые метры прорезиненной ткани. Сегодня ООО «Барнаул РТИ» (наряду с «Нортек», Барнаульский завод АТИ) стало якорным предприятием Барнаульского промышленного химического кластера.

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства на заводе «РТИ Барнаул» был выбран процесс производства прокладок ЦП 638 рельсовых скреплений железнодорожного пути. При анализе рабочая группа выявила 26 проблем, на основании которых на эталонном участке вулканизации создано эффективное и безопасное рабочее место по системе 5С, разработаны стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрен в работу производственный анализ. На заводе составили матрицу компетенций, проанализировали навыки и умения каждого сотрудника, пояснили в Алтайском центре кластерного развития.

В результате проведенных работ всего за шесть месяцев на пилотном потоке удалось снизить время протекания процесса на 21,4%, сократить незавершенное производство на 26% и повысить выработку на 73%.

«Национальный проект направлен на снижение себестоимости готовой продукции и увеличение конкурентного преимущества предприятия на рынке. Именно это у нас получилось сделать», — отметил руководитель проекта Регионального центра компетенций Дмитрий Печенин.

Генеральный директор завода Олег Плетнев, подводя итоги реализации проекта, подчеркнул важность развития производственной системы, а также вовлечения всех сотрудников предприятия в культуру непрерывных улучшений.

«По завершении реализованного проекта был открыт следующий — по оптимизации процесса производства дробленного обрезиненного корда и дополнительный поток по оптимизации процесса переналадки пресса ВП-250 для оперативной замены пресс-форм. Планируется тиражирование полученных знаний и навыков на все участки по ключевым потокам», — сообщила руководитель проектного офиса Анна Казанцева, говоря о перспективах реализации нацпроекта на предприятии в следующие 2,5 года.

«Отрадно, что на предприятиях Алтайского края реализуется национальный проект «Производительность труда», направленный на снижение себестоимости готовой продукции и увеличение конкурентного преимущества предприятий на рынке», — считает депутат Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов. Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

«В сегодняшних экономических реалиях производителям крайне важно оптимизировать производственные технологические процессы, чтобы быть конкурентными — в том числе на новых рынка сбыта, которые мы ищем в связи с наложенными на Россию западными санкциями. Очень надеюсь, что вслед за «РТИ Барнаул» плюсы данного национального проекта увидят другие наши производители и также активно включатся в его реализацию».

Напомним, «Барнаул РТИ» производит около 80% всех вертолетных баков в России. То, что по итогам 2021 года в производстве резиновых и пластмассовых изделий Алтайский край показал рост (он составит 106%), есть заслуга «РТИ Барнаул».

Напомним, нацпроект «Производительность труда» призван обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и более 20% прирост производительности труда — к 2024 году.