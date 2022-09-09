Курск, 9 сентября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Губернатор Курской области Роман Старовойт проголосовал на выборах депутатов городского собрания Курска дистанционно в первый день трёхдневного голосования 9 сентября. Об этом он сам сообщил в своём телеграм-канале.

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

«Друзья, сегодня первый день голосования. Как житель Курска принял участие в выборе депутатов нового состава Курского городского собрания. Отдал свой голос дистанционно. На мой взгляд, это максимально удобно и быстро. Электронное голосование в Курской области первый раз было применено в 2020 году, эта практика уже положительно себя зарекомендовала», — написал Старовойт.

Губернатор призвал жителей Курска прийти на избирательные участки и сделать свой выбор, либо проголосовать дистанционно тех, кто успел подать заявку для онлайн-голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхдневное голосование на выборах в Курское городское собрание стартовало 9 сентября в 08:00. Избирательные участки будут открыты 9,10 и 11 сентября с 08:00 до 20:00. Добавим, что всего в регионе проходит 74 избирательных кампании.