Владимир, 9 сентября 2022, 10:21 — REGNUM На досрочных выбора губернатора Владимирской области проголосовал врио главы региона Александр Авдеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе обладминистрации.
Руководитель сделал свой выбор по месту прописки, на избирательном участке в школе села Сновицы Суздальского района. По словам Александра Авдеева, избирательная кампания прошла спокойно и без конфликтов.
Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы региона претендуют пять кандидатов.