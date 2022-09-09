Владимир, , 10:21 — REGNUM На досрочных выбора губернатора Владимирской области проголосовал врио главы региона Александр Авдеев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе обладминистрации.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель сделал свой выбор по месту прописки, на избирательном участке в школе села Сновицы Суздальского района. По словам Александра Авдеева, избирательная кампания прошла спокойно и без конфликтов.

«Выборы — это про доверие и про будущее. Приняв участие в голосовании, человек выбирает, как область будет развиваться в будущем. И в зависимости от результатов, мы поймём, насколько консолидировано общество, насколько жители доверяют выбранному курсу или требуются перемены. И невозможно это сделать без доверия. Если избиратель доверяет кандидату, то голосование это покажет», — отметил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, на должность главы региона претендуют пять кандидатов.