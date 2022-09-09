Москва, , 10:18 — REGNUM Для реализации политики импортозамещения в полной мере требуется повышение технологического суверенитета самой России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что КНР наращивает закупки российского сырья, но не поставки оборудования.

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«Более высокие темпы роста российского экспорта в Китай относительного китайского импорта в Россию связаны с несколькими факторами, — сказал Прикладова. — Резкий рост поставок энергоносителей в КНР объясняется не только рыночными условиями, которые привели к изменению баланса спроса и предложения, но и сложившейся товарной структурой поставок из России в Китай. Говоря о китайском импорте в РФ, важно отметить, что хотя товарная группа машин и оборудования занимает более половины всех поставок, именно на промышленное оборудование приходится 25%. При этом доля компьютерной техники и электроники чуть больше, но сейчас именно по этой товарной позиции наблюдается проседание в торговле, поскольку сюда включена продукция не только китайских брендов, но и западных стран, которые ввели ограничения в отношении РФ».

Следовательно, как пояснила Прикладова, отчасти скромные темпы прироста импорта из Китая связаны с сокращением таких поставок.

«С другой стороны, учитывая давление США на КНР, которое направлено на ограничение доступа к технологиям, оборудованию и комплектующим для производства высокотехнологичной продукции также накладывает отпечаток на взаимную торговлю России и Китая. Ведь в первую очередь КНР пытается удовлетворить потребности собственной экономики, а потом уже рассматривает варианты экспорта, — пояснила Прикладова. — Так что поддержка Китая в поставках оборудования имеется, но она ограничена, что было сразу понятно, как только возникла необходимость в поиске альтернативных вариантов поставок оборудования».

По ее словам, РФ не стоит уповать только на Китай, ведь имеются маршруты доставки груза через другие страны, например Казахстан или Гонконг.

«Но очевидно, что для реализации политики импортозамещения в полной мере требуется повышение технологического суверенитета самой России. Для этого государство выделяет финансирование, проводит тендеры, но результаты будут заметны лишь в долгосрочной перспективе в 5-10 лет», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в столице РФ нарастили выпуск товаров в рамках импортозамещения.