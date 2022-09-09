Якутск, , 10:17 — REGNUM В Якутске энергетики в круглосуточном режиме работают над восстановлением электроснабжения, которое было нарушено из-за шквалистого ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в региональном оперативном штабе.

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По информации заместителя министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Шувалова, за последние сутки от потребителей поступило 234 заявки на восстановление электроснабжения. Всего зарегистрировано 16 технологических нарушений на линиях с напряжением 6-10 и 110 кВ.

В восстановительных работах задействованы 13 бригад, в составе которых 50 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 9 сентября полностью восстановили электроснабжение после мощного тайфуна «Хиннамнор», который бушевал в островном регионе 7–8 сентября.