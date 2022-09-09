Лас-Вегас, США, , 10:16 — REGNUM Пресс-конференция с участием чеченского бойца Хамзата Чимаева, представляющего Швецию, и американца Нейтом Диасом отменена из-за массовой потасовки. Об этом 9 сентября заявил журналистам глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт.

UFC (сс) Andreas Arcabic

Он сообщил, что в подтрибунном помещении произошла потасовка из-за стычки между Чимаевым и американским бойцом Кевином Холландом.

«Я нахожусь в очень странной ситуации. Это первый подобный случай в истории UFC. Поверьте, не проводить сейчас пресс-конференцию — это правильное решение для всеобщей безопасности», — сказал Уайт.

Напомним, бой между Чимаевым и Диасом пройдёт 10 сентября и станет главным событием турнира UFC 279.