Новосибирск, , 10:20 — REGNUM В Новосибирской области стартовали довыборы депутатов Законодательного собрания по одномандатным округам №4 и №10 и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. А в Общественной палате региона заработал штаб по общественному наблюдению за выборами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы уверены, выборы пройдут легитимно, прозрачно и понятно нашим избирателям, − прокомментировала председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднёва. — Мы полностью доверяем профессионализму наблюдателей, которых подготовила Общественная палата Новосибирской области, и наблюдателей от политических партий».

Напомним, что выборы будут проходить с 9 по 11 сентября. Наблюдатели от Общественной палаты региона и представителей политических партий в штабе и на каждом избирательном участке будут следить за тем, чтобы процедура голосования проходила с соблюдением всех процессуальных норм.