Тюмень, , 10:14 — REGNUM В Тюменской области выявлена незаконная рубка лесных насаждений в Кунчурском участковом лесничестве. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Незаконная вырубка леса в Кунчуре Информационный центр правительства Тюменской области

Незаконную рубку обнаружил государственный лесной инспектор 5 сентября с помощью квадрокоптера. Вырублено 20 берёз и 40 осин на сумму 193 739 рублей.

Выявлен и чёрный лесоруб — житель посёлка Кунчур Нижнетавдинского района. Его действия попадают под статьею 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Санкция статьи предусматривает штраф до трёх миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере 300-500 рублей. Помимо этого, виновному лицу придётся возместить сумму ущерба, причинённого лесам.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в 2021 году за незаконную рубку леса было возбуждено 31 уголовное дело. С помощью беспилотников проведено 85 патрулирований. Сотрудники МВД и ГИБДД проверили 170 грузовиков с лесом, возбуждено 31 административное дело из-за перевозки древесины без документов.