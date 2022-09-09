Макеевка, ДНР, , 10:13 — REGNUM Город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований бандеровцев. Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что киевские нацисты обстреляли Макеевку в 09:45 (совпадает с мск), выпустив по городу четыре снаряда калибра 155 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР капитан Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили до 40 человек личного состава киевских вооруженных формирований, три бронетранспортёра, четыре единицы специальной автомобильной техники.