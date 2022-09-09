Париж, 9 сентября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Во Франции на ступенях Елисейского дворца разместили флаг Великобритании в память о королеве Елизавете II, передает BFM TV.

Kremlin.ru Елисейский дворец

Власти Франции продолжают отдавать дань уважения королеве Елизавете II. После объявления о том, что флаги Елисейского дворца и общественных зданий в стране будут приспущены 9 сентября и в день похорон Елизаветы II, на ступенях Елисейского дворца разместили флаг Соединенного Королевства.

Как сообщало ИА REGNUM, в «знак уважения» к королеве Великобритании Эйфелева башня в Парижа выключила свою иллюминацию.

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