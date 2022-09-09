Москва, , 10:09 — REGNUM В настоящее время всё больше граждан интересуются инвестициями, становятся финансово грамотными, и если предложения будут выгодными, они с удовольствием будут включаться в пенсионные программы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала предложение министерства финансов РФ разрешить жителям России самостоятельно инвестировать их пенсионные накопления.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Вопрос о том, как развивать пенсионную систему с учётом формирования дополнительных пенсионных накоплений, очень актуальный. Было несколько попыток более активно привлечь граждан в формирование своей будущей пенсии, но они полноценно не заработали, — сказала Иванова-Швец. — Но предложение Минфина РФ заслуживает внимания. Его стоит реализовать, но только все тщательно проработав таким образом, чтобы это работало в долгосрочной перспективе и в процессе не менялись правила. Все-таки пенсионные накопления — это долгосрочная программа, рассчитанная на десятилетия, и гражданин, задумываясь о будущей пенсии и желая инвестировать, должен быть уверен, что не будет никаких изменений».

По ее словам, в настоящее время всё больше жителей России интересуются инвестициями, становятся финансово грамотными, и если предложения будут выгодными, они с удовольствием будут включаться в пенсионные программы.

«Передача в собственность пенсионных накоплений позволит гражданам самим выбирать вариант инвестирования, и это тоже повысит ответственность граждан за будущую пенсию. Риски связаны прежде всего с финансовой стабильностью в стране в целом, ну и с преодолением недоверия к таким программам со стороны граждан», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Минфин РФ своим предложением «приватизировать» пенсионные накопления возложил провал реформы на граждан.

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