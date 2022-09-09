Рязань, 9 сентября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В связи с нормализацией обстановки с природными пожарами в Рязанской области отменяется режим ЧС. Об этом 9 сентября в социальных сетях сообщил врио губернатора Павел Малков.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

Спасатели завершают борьбу с задымлениями. Для оперативного устранения последствий возгорания и эффективного использования сил и средств режим ЧС сохранится только на территориях Рязанского, Спасского и Клепиковского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар удалось полностью ликвидировать.