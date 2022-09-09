Минск, 9 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Временную поверенную в делах Евросоюза Эвелину Шульц, которая незаконно пыталась прорваться на заседание суда над оппонентами власти в Минске, вызвали в МИД Белоруссии и в «крайний раз» предупредили о последствиях подобных провокаций. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

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Дипломат подчеркнул, что поведение Шульц не выдерживает никакой критики и нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Она (Венская конвенция — прим. ИА REGNUM) чётко определяет функции представительств, и среди них нет ни шастаний по судам, ни дачи оценок работы судебной власти, ни прокурорской, ни адвокатской деятельности», — подчеркнул Глаз.

Он подчеркнул, что присутствие дипломатов на судебных процессах следует рассматривать как провокацию с целью скандала.

«И это ведь не первый случай. Это фанфаронство и совершенно явная, преднамеренная провокация. Попытка подтолкнуть белорусскую сторону к каким-то более резким шагам, — уверен Глаз, слова которого цитирует агентство БелТа. — Цель также понятна — спровоцировать скандал и на этом сделать себе имя, чтобы не быть переведенным на службу в более экзотические и жаркие регионы, что уже случилось, кстати, с некоторыми «великими» западными дипломатами, шумно уехавшими из Белоруссии».

Глава МИД Белоруссии также добавил, что Шульц проинформирована о применении белорусской стороной дополнительных мер реагирования к представительству ЕС.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября суд в Белоруссии вынес приговор правозащитнице Марфе Рабковой и ещё девяти молодым людям, проходящим с ней по одному делу. Всех обвиняли в создании и участии в анархистских группах «Революционное действие» и «Народная самооборона», совершавших преступления экстремистской направленности. Подсудимые получили сроки от пяти до 17 лет тюремного заключения. Кроме того, обвиняемых обязали выплатить штрафы на общую сумму более 73 тысяч белорусских рублей (1,7 млн российских рублей).