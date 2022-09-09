Москва, 9 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских вертолётов Ми-8 и Ка-52 в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 9 сентября Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin Вертолёт Ми-8

На выложенных в интернет кадрах запечатлены боевые вылеты экипажей российских вертолётов Ми-8 и Ка-52, а также точное нанесение ими ударов по позициям киевских боевиков.

«Экипажи вертолетов армейской авиации продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений», — говорится в сообщении и уточняется, что полёты проводятся на предельно малой высоте.

Кроме того, комбриг армейской авиации Западного военного округа ВС РФ рассказал, что в ходе одного из боевых вылетов им была обнаружена вражеская система ПВО «Бук».

«В воздухе получил задачу, по данным координатам обнаружил позицию ПВО противника», — сказал он, уточнив, что в результате удара российской винтокрылой машины ЗРК, командный пункт и его радиолокационная станция ВСУ были уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли два человека.