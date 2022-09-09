Москва, , 10:07 — REGNUM Акции ФосАгро с 16 сентября 2022 года будут включены в новую базу расчета индекса «голубых фишек» Московской Биржи.

Индекс «голубых фишек» Московской Биржи является индикатором рынка наиболее ликвидных и стабильных акций российских компаний. По данным биржи, он рассчитывается на основании цен сделок с акциями 15-ти наиболее ликвидных эмитентов российского фондового рынка. Расчет индекса ведется на основании цен акций в рублях.

Включение акций ФосАгро в новую базу расчета индекса «голубых фишек» — результат планомерной работы российского производителя удобрений. Компания демонстрирует уверенный рост, последовательно наращивает выпуск продукции, реализует амбициозные проекты.

Недавно стало известно, что ФосАгро направит до конца 2022 года на инвестиции 64 млрд рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году.

«Благодаря реализации инвестпрограммы строятся новые мощности, наращивается объём производства — прогнозируем рост по итогам года на 3-4% до 10,8 млн т. Увеличиваются налоговые отчисления, которые только за первые полугодие 2022 года сопоставимы с объёмом выплат за весь прошлый год (39 млрд рублей)», — отмечает генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников .

По итогам полугодия производство минеральных удобрений ФосАгро уже увеличила на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года — до более 5,3 млн тонн.

«Данного роста удалось достичь благодаря выходу на полную мощность новых производственных агрегатов, запущенных в рамках реализации комплексной программы долгосрочного развития компании», — сообщили в ФосАгро.

В Череповце с начала 2022 года заработал на повышенной производительности модернизированный цех фтористого алюминия ФосАгро. На завершающем этапе реализации находятся инвестиционный проект по строительству новых мощностей в Волхове. Совсем недавно в опытно-промышленную эксплуатацию запущен новый горизонт +10 метров Кировского рудника Кировского филиала компании. В Балакове до конца года будут завершены работы по увеличению мощностей по выпуску гранулированного сульфата аммония до 360 тысяч тонн в год, на завершающей стадии находится строительство склада фосфорной кислоты.

Стабильная работа позволяет ФосАгро в полном объеме сохранять поддержку социальной сферы в городах своего присутствия. Благодаря поддержке производителя удобрений ведется строительство спортивной инфраструктуры, ремонт школ, работают секции для детей, повышается качество образования.

В регионах присутствия ФосАгро развивает спортивно-оздоровительную инфраструктуру. В заполярном Кировске создан горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр», функционирует санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» и недавно был открыт уникальный панорамный комплекс «Плато»; в Балакове Саратовской области — санаторий-профилакторий «Изумруд». На территории предприятий построены плавательные бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. В Вологодской области функционирует база отдыха «Сосновка».

С 2013 года ФосАгро ведет проект по развитию образовательной парадигмы «Школа — Колледж/Вуз — Предприятие». В школах городов присутствия созданы «ФосАгро-классы». Ученики занимаются по профориентационной программе: углубленно изучают предметы, необходимые для поступления в технические вузы. В 2018 году проект «ФосАгро-классы» был масштабирован до «ФосАгро-школ». В периметр проекта были включены не только выпускные, но все классы подшефных школ. Выпускники продолжают обучение в ведущих технических вузах страны и по окончании приходят на работу в ФосАгро.

Крупнейший проект ФосАгро в области детско-юношеского спорта «Детям России — образование, здоровье и духовность (ДРОЗД)» стартовал в 2001 году. Он нацелен на развитие дополнительного образования и творчества, популяризацию здорового образа жизни, приобщение к духовным ценностям, патриотическое воспитание и интеллектуальное развитие детей. Центры «ДРОЗД» открыты во всех регионах присутствия компании.

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