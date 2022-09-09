Москва, 9 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин (ЛДПР) считает недопустимой постоянную смену тренеров футбольных команд и ставки на легионеров, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По его словам, за восемь туров Чемпионата России по футболу сменились тренеры «Локомотива», «Торпедо» и дважды у клуба «Химки». Депутат считает, что на этом фоне футболисты не могут показать настоящего футбола, они дезориентированы, равно как и болельщики.

«За последние тридцать лет сборная России по футболу сменила главного тренера 14 раз. По сути — каждые два года. В этом же тренде построена кадровая работа в клубах — нет мгновенного результата — не продлевается контракт. Но за один или два сезона невозможно вывести команду на новый уровень, раскрыть потенциал игроков, сформировать командный дух. В российском же футболе, имеющем короткую скамейку запасных, считается нормой менять тренера после первых же неудач. И делать ставку на трансферы, легионеров, спонсоров, а не на командный дух и волю к победе-базовые условия для красивой игры и настоящего футбола», — сказал Пайкин.

Парламентарий уверен, что в нынешних условиях следует изменить кадровый подход.

«Думаю, эта проблема должна стать темой серьезного разговора в РФС, чья позиция крайне важна для дальнейшего развития российского футбола», — заключил он.