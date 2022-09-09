Усть-Канский район, Алтай, 9 сентября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. В Усть-Канском районе Республики Алтай перед судом предстанет местный житель по обвинению в похищении человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Hans Цепь

По данным следствия, в сентябре 2021 года вооружённый резиновой дубинкой мужчина напал в селе Ябоган на знакомого из-за личных неприязненных отношений. Нанеся ему несколько ударов, они увёз потерпевшего на стоянку, где в домике приковал металлической цепью за ногу.

«Спустя несколько часов потерпевшему удалось разогнуть один из элементов металлической цепи и через окно покинуть место его удержания в доме», — отметили в надзорном ведомстве.

Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.