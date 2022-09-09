Брюссель, 9 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Брюссель сталкивается с давлением со стороны как минимум 10 европейских стран, которые требуют ввести лимит на цены на газ для всех поставщиков, а не только для России, а также тех членов ЕС, которые возражают против любых ограничений, при этом некоторые правительства предупреждают, что введение такой меры исключительно в отношении РФ может подтолкнуть ее к полному прекращению поставок в Европу, сообщает 9 сентября Financial Times.

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Среди стран — членов ЕС, настроенных против предложения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести ограничение исключительно на импорт российского газа, в беседе с FT против высказались официальные лица Италии, Польши и Греции.

Отсутствие консенсуса по вопросу ограничения цены на газ означает, что это предложение, скорее всего, будет лишь коротко обсуждаться на экстренной встрече министров энергетики в пятницу 9 сентября, созванной для согласования мер по оказанию помощи потребителям и компаниям в условиях энергетического кризиса, сообщили источники FT.

Россия пригрозила прекратить все поставки в Европу в случае введения ЕС предельного уровня цен на газ. Поставки российского газа уже сократились примерно на 80% до 84 млн кубометров в день.

«Откровенно говоря, русские, скорее всего, примут ответные меры», — сказал FT главный советник по энергетике премьер-министра Греции Никос Цафос.

«Европа должна… установить разумную цену, — сказал министр энергетики Италии Роберто Чинголани и подчеркнул, что он тоже предпочитает потолок цен для всех поставщиков. — Это идеальный шторм против наших граждан и компаний».

«Все боятся эффекта домино», если Россия прекратит поставки по причине тесной взаимосвязи европейских государств, сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

«Если вы перекроете только российский газ, вы только разозлите Россию, не затронув других поставщиков, и если вы, скажем, Португалия, которая не импортирует российский газ, с чем вы вернетесь к избирателям?» — посетовал он.

Попытки Европы снизить многолетнюю зависимость от российских энергоносителей показывают отсутствие у нее краткосрочных альтернатив и уже привели к росту европейских цен на газ, повышению цен на электроэнергию и угрозе отключений и нормирования электричества надвигающейся зимой.

Официальные лица заявили, что введение лимита цен на российский газ, скорее всего, потребует единогласного одобрения всех 27 стран ЕС. При этом Венгрия, Австрия и Нидерланды выступают против любых видов ограничений.

Сторонники ограничения цены на весь импорт газа предлагают установить потолок выше текущих цен в Азии и США, чтобы у международных трейдеров был стимул направлять поставки в Европу.