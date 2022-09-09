Ереван, , 10:02 — REGNUM Минобороны Армении назвало «дезинформацией» обвинения Баку, будто армянская армия произвела обстрел позиций вооружённых сил Азербайджана. Об этом 9 сентября сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пресс-секретарь армянского военного ведомства Арам Торосян.

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«Подразделения Вооруженных сил Республики Армения в ночь с 8 на 9 сентября не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской приграничной зоны», — написал Торосян.

Он также заявил, что ситуация армяно-азербайджанской границе продолжает оставаться относительно стабильной и её якобы полностью контролирует армянская сторона.

Напомним, ранее в минобороны Азербайджана обвинили армянских военнослужащих в обстрелах, которые якобы велись с перерывами с вечера 8 сентября до утра 9 сентября.

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