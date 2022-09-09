Москва, , 10:02 — REGNUM В России результате санкционного давления и разрыва логистических цепочек и процессов увеличились издержки производства многих товаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала прогнозы ЦБ РФ о том, что в России снизится предложение, а также качество товаров и услуг.

Разнообразие товаров Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Для удержания места на рынке многие производители выходят из положения тем, что либо сокращают объём, либо им приходится понижать качество товара или услуги при сохранении того уровня издержек, который был ранее, — сказала Скрыль. — Также на понижение качества товаров повлияла вынужденная быстрая смена импортных поставщиков. Но данные процессы носят временный характер. Со временем логистические цепочки трансформируются и примут четкую структуру. Стимулирующие меры правительства в рамках льготного кредитования и укрепившийся рубль поднимут спрос. Увеличение совокупного спроса поведёт за собой рост совокупного предложения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что структурная перестройка экономики РФ не должна свестись только к замене одних рынков экспорта на другие.

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