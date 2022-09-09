Москва, , 10:46 — REGNUM 112 российских вузов открыли набор на «цифровые кафедры» по национальному проекту «Цифровая экономика». В этом учебном году получить дополнительную квалификацию в области ИТ смогут более 80 тыс. студентов. Обучение в вузах по всей стране стартует в начале октября, всего запустят более 500 образовательных программ, в том числе — разработка цифровых продуктов, веб-приложений, аналитика данных и многие другие.

Цифровое общество

«Мы совместно с Минобрнауки России предусмотрели механизм подготовки программ в вузах, которые прошли согласование на рабочих группах, и они качественно стали лучше, более ориентированы на отрасль и готовы для реализации на «цифровых кафедрах», — отметил замглавы Минцифры Николай Яцеленко.

Ожидается, что до конца 2025 года обучение на «цифровых кафедрах» завершат свыше 385 тыс. человек, а к 2030-му году более 900 тыс. студентов.

Проект направлен на две категории студентов: тех, кто учится по специальностям и направлениям подготовки, которые не относятся к ИТ-сфере, и тех, кто уже проходит обучение по ИТ-направлению. В этом году Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) реализует программу для первой категории.

Сейчас в вузе идет набор на курс «Анализ данных на Python и базы данных (SQL)», первые группы приступят к занятиям уже в сентябре. Студенты программы пройдут независимую оценку цифровых компетенций в ходе обучения и по его итогам в ассесмент-центре, специально созданном на базе университета «Иннополис». Также им предстоит реализовать и представить свои ИТ-проекты.

«Мы в Президентской академии разрабатываем курс, адаптированный для студентов не ИТ-направлений. При этом наша задача — разработать программу, выпускники которой смогу полноценно использовать полученные знания и навыки применительно к своей основной специальности. Так, на курсе «Анализ данных на Python и базы данных (SQL)» студенты получат понимание основ программирования алгоритмов ML (MachineLearning) с использованием языка Python, познакомятся с кейсами применения нейросетей с возможностью настройки их работы, а также освоят ряд компетенций в области управления современными реляционными базами данных», — сообщает Павел Голосов, декан факультета информационных технологий и анализа данных Института ЭМИТ РАНХиГС, куратор проекта «Цифровые кафедры» в РАНХиГС.

По условиям проекта сотрудники организаций реального сектора экономики и эксперты-практики (со стажем работы в вузе или в ИТ-отрасли от трех лет) должны вести не менее половины занятий. Поэтому курс, по словам Павла Голосова, получится по-настоящему прикладным и практикоориентированным. Преподаватели-практики и партнеры проекта «Цифровые кафедры» обеспечат знакомство с возможностями языка программирования, актуальными кейсами его применения в широком спектре задач, а предусмотренная стажировка позволит разработать настоящие интеллектуальные инструменты с применением нейросетей.

Студенты Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) также смогут получить дополнительную специальность в области ИТ по национальному проекту «Цифровая экономика» — без отрыва от основной учёбы. Занятия будут проходить как в очном, так и в онлайн формате с записью прошедших занятий. График занятий устанавливается с возможностью совмещения с расписанием по основной специальности.

Проект «Цифровые кафедры» позволяет организовать полный цикл подготовки разработчиков современных интеллектуальных систем. Для студентов не-ИТ направлений — это возможность стать квалифицированным заказчиком, научиться выбирать необходимые технологии и разрабатывать компьютерные программы. «В ВолгГТУ мы предлагаем модульную структуру подготовки: в первом семестре студенты не-ИТ направлений изучают основы программирования на C++/C# или Python, а во втором семестре изучают специализированный модуль, например, системы компьютерного зрения, разработку чат-ботов или цифровое производство. В ходе обучения студенты работают над проектами региональных ИТ-компаний и промышленных предприятий в составе проектных команд вместе со студентами ИТ-направлений», — комментирует Алла Кравец, профессор кафедры САПРиПК факультета электроники и вычислительной техники, руководитель проекта «Цифровые кафедры» в ВолгГТУ.

При необходимом наборе в 800 человек, студенты вуза подали уже более 1000 заявлений на участие в проекте «Цифровые кафедры». Среди студентов ИТ-направлений наибольшей популярностью пользуется программа «Системы искусственного интеллекта» — более 140 заявлений, учащиеся не-ИТ специальностей выбирают «Технологии программирования и системы управления базами данных» — 170 заявлений.

Всего Минцифры России совместно с АНО ВО «Университет Иннополис» и АНО «Цифровая экономика» рассмотрели505 программ в рамках проекта «Цифровые кафедры». В защите приняли участие 114 вузов-участников и вузов-кандидатов на участие в программе «Приоритет-2030».

Вузы прошли три этапа оценки программ: первичная, экспертная и отраслевая, а сейчасдорабатывают свои программы в соответствии с полученными рекомендациями.

Также для разработки программ Университетом Иннополис при поддержке экспертного сообщества разработана Матрица (модель) цифровых компетенций в разных сферах деятельности в области ИТ. В соответствии с ней будет проводиться обучение необходимым компетенциям.

«Созданная Университетом Иннополис Матрица компетенций всецело отражает актуальную потребность цифровой экономики в квалифицированных кадрах с учетом отраслевой специфики. Обучение студентов по такой Матрице позволяет в последствии провести комплексную оценку обучения студента и увидеть реальные результаты осуществления проекта», — отметила руководитель Ассесмент-центра АНО ВО «Университет Иннополис» Светлана Соколова.

В процессе освоения дисциплин студенты будут проходить комплексную оценку развития цифровых компетенций. После успешной сдачи экзамена и защиты проекта они получат диплом государственного образца о профессиональной переподготовке, а значит, дополнительную ИТ-специальность, даже если их основная профессия никак не связана со сферой информационных технологий. Для студентов гуманитарных направлений это может стать серьезным преимуществом на рынке труда.