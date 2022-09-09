Уфа, 9 сентября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. 15 объектов водоснабжения будет построено в рамках реализации программы «Чистая вода» с 2019 по 2024 год в Башкирии. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Отмечается, что благодаря реализации проекта «Чистая вода» все больше жителей Башкирии получают доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения.

«На сегодняшний день процент таких жителей уже достигает показателя 88,2%, в городах — 96,3%. К концу 2024 года эти цифры будут увеличены до уровня 92,5% и 100%, соответственно. Чтобы это стало возможным, на все мероприятия в рамках программы в регионе из федерального бюджета предусмотрено финансирование более 4,2 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова руководителя проектной дирекции минстроя РоссииДины Сафиуллиной.

Сообщается, что всего в республике в рамках реализации программы «Чистая вода» до 2024 года построят 15 объектов водоснабжения. В настоящее время уже сданы шесть объектов в селах Ангасяк Дюртюлинского района, Чекмагуш Чекмагушевского района, Первомайский и Старые Санны Благоварского района, в городах Стерлитамак и Давлеканово.

Так, в Краснокамском районе завершается строительство магистрального водопровода IV очереди для водоснабжения деревни Старый Каинлык и новых домов села Новый Каинлык. При этом строительство идет с опережением графика. Объект планируют сдать в ноябре 2022 года.

«Строительство магистрального водопровода позволит обеспечить 128 жителей деревни Старый Каинлык и 496 жителей села Новый Каинлык качественной питьевой водой, соответствующей нормативам. На проведение работ из федерального бюджета было выделено около 50 млн рублей», — сообщила заместитель руководителя проектной дирекции минстроя России по направлению «Чистая вода» Татьяна Волкова.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что из бюджета Башкирии для реализации программы по обеспечению жителей республики качественной питьевой водой намерены выделить сто миллионов рублей намерены выделить.

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