Челябинск, 9 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В посёлке Полтавка на территории Челябинской области взорвалась заброшенная автозаправочная станция. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Dave Hogg Пожар

Инцидент произошёл из-за нарушения правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Пары топлива воспламенились. Пострадавших нет.

По данным СМИ, инцидент случился во время срезки металла. Лицо, проводившее её, устанавливается,