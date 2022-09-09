Красногорск, 9 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В городе Долгопрудный Московской области установили первый в регионе дорожный знак «Высадил и уехал». Он появился у физтех-лицея имени Капицы, сообщили пресс-службе регионального Минтранса.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Знак Высадил и уехал у физтех-лицея в Долгопрудном

Дорожный знак «Высадил и уехал» с 50-ти метровой зоной действия, разрешающий кратковременную остановку машин, установлен по просьбам учеников. Ранее стоянка у лицея была запрещена. Теперь проблема безопасной посадки и высадки учащихся решена.

Отмечается, что в мире подобная практика существует уже давно. В разных странах у важных объектов устанавливают знак «Kiss&Ride» («Поцеловал и поехал»), Он появляется в тех местах, где парковка может создать пробки и неудобства движения.

ИА REGNUM ранее сообщало, в ряде российских регионов тестируют динамические дорожные знаки.

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