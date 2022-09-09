Владивосток, 9 сентября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Водород, который будут добывать на заводе на Сахалине, планируют поставлять на космодром «Восточный». Соглашение об этом было подписано на VII Восточном экономическом форуме между Центром им. М. В. Хруничева и «Русатом Оверсиз», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

En.kremlin.ru Космодром «Восточный»

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Завод по добыче водорода построит на Сахалине китайская China Energy Engineering Corporation.

Водород на космодроме «Восточный» необходим для заправки кислородно-водородного разгонного блока, который находится в разработке и будет использоваться для повышения энергетических возможностей ракет «Ангара».

Строительство завода начнётся в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный» в Амурской области завершена установка в проектное положение всех уровней кабель-заправочной башни для ракет-носителей семейства «Ангара».