Лондон, 9 сентября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В ряде стран Европейского союза опасаются ответных мер со стороны России в случае, если будет введён «потолок цен» на газ. Например, Москва может вовсе прекратить поставки, рассказали источники в Евросоюзе 9 сентября британскому изданию Financial Times.

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По меньшей мере десять стран, отмечает издание, выступают за введение общих ограничений для всех поставщиков. В их числе Греция, Италия и Польша. Их правительства опасаются, что ограничения для одной только России «может разозлить Москву».

Чтобы ввести «потолок цен» только для российского газа, одобрение потребуется от всех 27 стран ЕС. Для принятия общего решения достаточно квалифицированного большинства. Венгрия, Австрия и Нидерланды не хотят вводить никакие ограничения.

Главный советник премьер-министра Греции по энергетике Никос Цафос заявил изданию, что Россия, вероятно, примет ответные меры. Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани высказался в пользу общих ограничений и «разумной цены».

Неназванный чиновник из ЕС добавил, что страны опасаются «эффекта домино» в случае прекращения поставок. Все они тесно связаны, а Россия может «разозлиться» из-за ограничения цен.

«Что, например, скажет избирателям Португалия, которая не импортирует российский газ?» — сказал собеседник газеты.

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