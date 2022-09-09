Сеул, 9 сентября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали рост числа пострадавших от жары. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

dimitrisvetsikas1969 Жара

Согласно опубликованным данным, с 20 мая по 8 сентября в стране было зарегистрировано 1516 сообщений о случаях недомогания, вызванных жарой. Нынешний показатель на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что наибольшее количество пострадавших пришлось на июль (831 человек).

Ранняя жара привела к тому, что в указанный период от перегрева скончались семь человек, что на 65% меньше, чем в 2021 году.

Сообщается, что в этом году 80,4% пострадавших от жары пришлись на мужчин. 27% приходится на людей в возрасте старше 65 лет.