Париж, , 09:56 — REGNUM В «знак уважения» к королеве Великобритании Эйфелева башня в Парижа выключила свою иллюминацию, передает BFM TV.

Эйфелева башня WikiImages

Через час после объявления о смерти королевы Елизаветы II появились отклики со всего мира. Мэр Парижа Анн Идальго поделилась «своими огромными эмоциями» и объявила, что Эйфелева башня погаснет в память о «Ее Величестве королеве Елизавете II».

«Я только что заверила посла Великобритании в глубоком сочувствии и поддержке со стороны Парижа народу Соединенного Королевства», — заявила мэр Парижа Анн Идальго.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Елизаветы II, приветствуя «королеву сердец», которая была «другом Франции».

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