Оренбург, 9 сентября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области на 9 сентября убрано 723,4 га овощей, что составляет 24% от плана (3059,4 га), сообщили в региональном минсельхозе.

Jai79 Урожай картофеля

Валовой сбор овощей составил 14 342,5 тонны. Урожайность отмечена на уровне 198,3 ц/га.

На сегодняшний день убрано 161 га картофеля (11% от плана) при урожайности 224,6 ц/га. Валовой сбор составил 3 616 тонн. Годом ранее план по уборке урожая на 9 сентября был выполнен на 19%, а урожайность составляла 344,5 ц/га. Валовой сбор — 2 931,7 тонн.

Добавим, в 2021 году на 9 сентября было убрано 519,3 га овощей. Валовой сбор составил 17 889,2 тонны.