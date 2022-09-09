Донецк, , 09:56 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли два человека. Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще 12 мирных жителей получили за это же время при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при обстреле вооружённым бандеровскими формированиями Киевского района Донецка получили ранения два мирных жителя.