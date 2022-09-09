Казань, 9 сентября, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Татарии вырос объем налоговой задолженности в консолидированный бюджет. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

С его слов, сумма долга в республике выросла на 3,5 млрд рублей. Общая налоговая задолженность составляет 12,5 млрд рублей. Минниханов поручил руководителям муниципалитетов проанализировать ситуацию и не допускать дальнейшего роста задолженности.

При этом, несмотря на непростой год, валовый региональный продукт, темпы промышленного производства, объемы строительства — все эти параметры позитивные, и эту тенденцию необходимо сохранить, добавил глава РТ.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за 7 месяцев 2022 года приставы произвели 2337 арестов имущества на общую сумму свыше 635 млн рублей по производствам о взыскании налогов.

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