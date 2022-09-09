Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге 12 сентября перекроют движение транспорта по центральным улицам из-за крестного хода. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Праздничный крестный ход по Невскому проспекту (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

В Петербурге отметят День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Крестный ход пройдёт в Северной столице в понедельник, 12 сентября. В связи с этим движение по ряду улиц города будет временно приостановлено.

Водители не смогут проехать с 10:00 до 12:00 по Казанской площади, участку Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также по большей части Невского проспекта, от площади Александра Невского до Казанской улицы.

С утра и до 13:30 будет перекрыт участок дороги от Невского проспекта, дом 175 до площади Александра Невского. Также предупреждают о том, что будет ограничено движение путём сужения проезжей части на площади Александра Невского с 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября.

Отметим, что крестный ход пройдёт в Петербурге впервые после пандемии коронавируса. Сама церемония была возобновлена в Петербурге в 2013 году.

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