Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 12 сентября перекроют движение транспорта по центральным улицам из-за крестного хода. Об этом 8 сентября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный крестный ход по Невскому проспекту (архивное фото)

В Петербурге отметят День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. Крестный ход пройдёт в Северной столице в понедельник, 12 сентября. В связи с этим движение по ряду улиц города будет временно приостановлено.

Водители не смогут проехать с 10:00 до 12:00 по Казанской площади, участку Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, а также по большей части Невского проспекта, от площади Александра Невского до Казанской улицы.

С утра и до 13:30 будет перекрыт участок дороги от Невского проспекта, дом 175 до площади Александра Невского. Также предупреждают о том, что будет ограничено движение путём сужения проезжей части на площади Александра Невского с 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября.

Отметим, что крестный ход пройдёт в Петербурге впервые после пандемии коронавируса. Сама церемония была возобновлена в Петербурге в 2013 году.