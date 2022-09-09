Симферополь, 9 сентября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Житель Симферополя задержан сотрудниками УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю за призывы к расправе над российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По данным силовиков, житель Симферополя, 1980 года рождения, в групповом чате мессенджера размещал комментарии с угрозами расправы над военнослужащими, которые участвуют в спецоперации на территории б. УССР.

Следственным комитетом УФСБ по Крыму и Севастополю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат гордумы Екатеринбурга заплатит штраф в 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, решение вынес Свердловский областной суд.