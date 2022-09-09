Минусинский район, Красноярский край, , 09:53 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки ликвидировано три лесных пожара на площади 37 га. Очаги действовали в Минусинском, Шушенском, Ермаковском районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Лесной пожар (сс) skeeze

По состоянию на 12 часов 9 сентября в регионе действует пять лесных пожаров в Минусинском, Шушенском, Ермаковском районах на 631 га. За сутки площадь охваченных пламенем лесов выросла почти на 200 га. Предварительно, причиной возгораний стали люди, а также сухие грозы.

«На юге региона из-за сухой, жаркой и ветреной погоды сохраняется высокий класс пожарной опасности. В Ермаковском районе введен режим ЧС. Доступ людей в леса ограничен, запрещено сжигать мусор, сухую траву, разводить открытый огонь», — отметили в правительстве.

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