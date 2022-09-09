Хабаровск, 9 сентября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Представитель совета при губернаторе Хабаровского края, директор ООО «Дальневосточный проектный центр» Никита Божок прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

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«Прозвучавшая речь главы нашего государства крайне актуальна для всего мира, России и особенно Дальнего Востока. Но я бы остановился именно именно на программах по строительству жилья и росту промышленного производства. Это основное, на мой взгляд, что действительно послужит развитию нашего региона. В целом по выступлению хочется отметить, что президент держит в фокусе внимания проблемы Дальнего Востока», — цитирует «Хабаровский край сегодня» эксперта.

По мнению Никиты Божок, механизмы, которые реализуются руководством страны на Дальнем Востоке, нацелены на то, чтобы регион стал по-настоящему привлекательным, чтобы людям хотелось здесь жить, создавать семьи, учиться, работать.

Как сообщало ИА REGNUM, Дальний Восток представляет большой интерес для России и для соседей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил 7 сентября на пленарном заседании VII Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что через ДФО в том числе открывается выход на регионы мира, которые развиваются активно и очень хорошими темпами.