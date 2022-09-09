Новосибирск, 9 сентября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. В медицинских организациях Новосибирской области внедряются новые цифровые решения — голосовое заполнение документов, «персональные медицинские помощники», электронный родовой сертификат, «цифровая» справка о рождении. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Врач и пациент

Так, до конца 2022 года планируется реализация пилотного проекта «Персональные медицинские помощники» — он пройдёт в экспериментальном правовом режиме. С помощью платформы будет проводиться дистанционное диспансерное наблюдение за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Отметим, что по официальным данным, к 2024 году не менее 10% новосибирских пациентов будут включены в систему динамичного наблюдения за состоянием здоровья с использованием таких помощников.

Одним из приоритетных направлений в регионе является переход госучреждений, подведомственных минздраву, полностью на электронный документооборот и отказ от ведения бумажных документов.