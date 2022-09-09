Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Дискредитация подвига Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, а также отрицание Холокоста петербуржцем привело к возбуждению уголовного дела, сообщило 9 сентября издание «Фонтанка».

Znak.com Уголовное дело

По оперативным данным, 44-летний петербуржец под псевдонимом «Бронислав Каминский» комментировал посты в паблике «Раса». Например, он отрицал Холокост, а также дискредитировал подвиг Зои Космодемьянской, казнённой фашистами под Москвой. Сотрудниками Центра «Э» было возбуждено уголовное дело и проведены обыски в квартира подозреваемого.

«В ходе обыска по месту жительства мужчины были изъяты мобильный телефон, роутер, ножи, телескопическая дубинка, агитматериалы, запрещенная в России литература», — говорится в сообщении.

Ранее судимому по «наркотической» статье петербуржцу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.