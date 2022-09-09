Ярославль, , 09:51 — REGNUM В Заволжском районе Ярославля ночью 9 сентября загорелось 5 автомобилей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Сгоревшие машины Паблик «Свободный Ярославль» во «ВКонтакте»

«Сегодня ночью нас разбудила ужасная новость. У меня у родителей во дворе подожгли машину. Пострадало около 6 машин, наша машина сожглась дотла. Есть информация, что Заволгой в эту ночь было ещё несколько поджогов», — сообщила очевидица происшествия на видео, опубликованном в паблике «Свободный Ярославль» во «ВКонтакте».

Подтвердили информацию и в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

«В 02:40 09 сентября 2022 года поступило сообщение о загорании 5-ти автомобилей по адресу: г. Ярославль, ул. Красноборская, у д. 25. Ликвидация пожара в 03:40. В результате пожара два автомобиля уничтожены полностью, выгорела левая часть кузова и салона автомобиля «Шкода Октавиа», повреждена передняя часть автомобиля «Шевроле Лачетти», повреждена передняя часть автомобиля «Рено Дастер», — сообщили в пресс-службе управления МЧС.

При этом пострадавшие утверждают, что ночью был и второй поджог автомобилей на улице Красноборской у дома 19. В полиции пока не прокомментировали произошедшее.