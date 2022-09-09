Пекин, 9 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является открытой для расширения организацией. Об этом 9 сентября заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью ТАСС.

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По словам генсека организации, кроме Ирана и Белоруссии, есть много стран, желающих быть странами-членами, наблюдателями или партнёрами по диалогу ШОС, и также многие страны обсуждали с ним порядок и условия вступления в организацию.

Также Чжан Мин отметил, что надеется на то, что после присоединения к ШОС новых членов организация станет играть важную роль в вопросах поддержания безопасности и стабильности в регионе, расширения круга общих интересов её стран-членов, и содействия развитию в справедливом и разумном направлении системы глобального управления.

«Пользуясь случаем, я хотел бы подчеркнуть, что ШОС является открытой организацией. Приветствуем любую страну, которая согласна с «шанхайским духом» и следует Хартии ШОС, хочет присоединиться и стать членом семьи ШОС. Я буду руководить своей командой, чтобы приложить к этому активные усилия», — заключил генсек организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов заявил, что странам, входящим в организацию, нужно придерживаться согласованной позиции во время работы на международных площадках, особенно в ООН.