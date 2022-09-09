Тбилиси, 9 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Досрочные выборы в парламент Грузии, которых так добивается самая крупная из оппозиционных партия «Единое национальное движение» (ЕНД), станет концом для данной политсилы. Об этом 8 сентября заявил экс-министр по вопросам интеграции республики, политолог Паата Закареишвили на телеканале «Палитраньюз».

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж. Александр Татарский. 1983. СССР Сук

«Эти выборы не просто покончат с «Национальным движением», а похоронят его, потому что «Национальное движение» стоит поперёк горла у людей», — сказал эксперт.

Он согласился с тем, что у правящей партии «Грузинская мечта» достаточно высокий отрицательный рейтинг, но у ЕНД он гораздо выше. По мнению политолога, гражданам Грузии приходится выбирать между «плохим и худшим».

Закареишвили полагает, что население страны не хочет досрочных выборов, но «националы» не обращают внимание на реальность. Он также считает, что для ЕНД важней заявлять о выборах, чем сами выборы и их результаты.

Напомним, 5 сентября председатель ЕДС Ника Мелия заявил, что будет вместе с соратниками добиваться досрочных парламентских выборов. Партия готовится проводить протесты и другие мероприятия. Кроме того, планируется обращение к международным партнёрам.